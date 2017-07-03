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Рабочий упал в шахту лифта строящегося дома в Светлогорске
04.07.2017 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Светлогорским РОСК проводится доследственная проверка по факту падения строителя в шахту лифта строящегося дома на улице Шоссейная, передает портал
Инцидент произошел 30 июня. Мужчина выполнял на объекте подсобные работы. Решил во время обеденного перерыва осмотреть шахту лифта изнутри, чтобы устранить недостатки на стенах и зашпатлевать. Направился к ней, ошибочно подумав, что находится на первом этаже, в итоге шагнул в пустоту.
Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение Светлогорской районной больницы в тяжелом состоянии. По информации медиков, рабочий получил сочетанную травму, перелом ребра с проникновением в легкое, перелом костей таза, повреждение почки. В состоянии пациента наблюдается положительная динамика.
Светлогорский РОСК отмечает, что рабочий на момент происшествия был трезв.
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Мужчина был доставлен с переломом ребра и костей таза в хирургическое отделение районной больницы.
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