ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рабочий упал в шахту лифта строящегося дома в Светлогорске

04.07.2017 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Светлогорским РОСК проводится доследственная проверка по факту падения строителя в шахту лифта строящегося дома на улице Шоссейная, передает портал "Ранак".

Инцидент произошел 30 июня. Мужчина выполнял на объекте подсобные работы. Решил во время обеденного перерыва осмотреть шахту лифта изнутри, чтобы устранить недостатки на стенах и зашпатлевать. Направился к ней, ошибочно подумав, что находится на первом этаже, в итоге шагнул в пустоту.

Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение Светлогорской районной больницы в тяжелом состоянии. По информации медиков, рабочий получил сочетанную травму, перелом ребра с проникновением в легкое, перелом костей таза, повреждение почки. В состоянии пациента наблюдается положительная динамика.

Светлогорский РОСК отмечает, что рабочий на момент происшествия был трезв.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина был доставлен с переломом ребра и костей таза в хирургическое отделение районной больницы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Столкновением поезда и "Волги" занялся СК: возбуждено дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика