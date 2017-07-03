Рабочий упал в шахту лифта строящегося дома в Светлогорске

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Светлогорским РОСК проводится доследственная проверка по факту падения строителя в шахту лифта строящегося дома на улице Шоссейная, передает портал "Ранак" .

Инцидент произошел 30 июня. Мужчина выполнял на объекте подсобные работы. Решил во время обеденного перерыва осмотреть шахту лифта изнутри, чтобы устранить недостатки на стенах и зашпатлевать. Направился к ней, ошибочно подумав, что находится на первом этаже, в итоге шагнул в пустоту.

Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение Светлогорской районной больницы в тяжелом состоянии. По информации медиков, рабочий получил сочетанную травму, перелом ребра с проникновением в легкое, перелом костей таза, повреждение почки. В состоянии пациента наблюдается положительная динамика.

Светлогорский РОСК отмечает, что рабочий на момент происшествия был трезв.