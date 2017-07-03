|
Столкновением поезда и "Волги" занялся СК: возбуждено дело
04.07.2017 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл – Sputnik. Сотрудники Слонимского районного отдела занимаются выяснением причин столкновения грузового поезда и легкового автомобиля "Волга", сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
ДТП произошло накануне в Слониме: 63-летний пенсионер на машине выехал на железнодорожный переезд, где в нее врезался тепловоз. В аварии погиб он и его 63-летняя жена, еще одна 69-летняя женщина находится в больнице.
"Водитель автомобиля выехал на переезд несмотря на запрещающий сигнал светофора", – сказал Шершеневич.
Он также уточнил, что машинист в момент ДТП был трезв. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
По словам представителя УСК, в рамках расследования дела назначены судебно-медицинские экспертизы, а также автотехнические – для установления технического состояния автомобиля и возможности у машиниста тепловоза избежать столкновения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках расследования дела назначен ряд экспертиз, в частности, чтобы установить, мог ли машинист избежать столкновения.
|
Архив (ЧП)
Комментарии