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Столкновением поезда и "Волги" занялся СК: возбуждено дело

04.07.2017 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Сотрудники Слонимского районного отдела занимаются выяснением причин столкновения грузового поезда и легкового автомобиля "Волга", сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Столкновением поезда и "Волги" занялся СК: возбуждено дело
© Фото: ГАИ Гродненской области
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ДТП произошло накануне в Слониме: 63-летний пенсионер на машине выехал на железнодорожный переезд, где в нее врезался тепловоз. В аварии погиб он и его 63-летняя жена, еще одна 69-летняя женщина находится в больнице.

"Водитель автомобиля выехал на переезд несмотря на запрещающий сигнал светофора", – сказал Шершеневич.

Он также уточнил, что машинист в момент ДТП был трезв. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По словам представителя УСК, в рамках расследования дела назначены судебно-медицинские экспертизы, а также автотехнические – для установления технического состояния автомобиля и возможности у машиниста тепловоза избежать столкновения.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках расследования дела назначен ряд экспертиз, в частности, чтобы установить, мог ли машинист избежать столкновения.

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