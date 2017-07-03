МИНСК, 4 июл – Sputnik. Сотрудники Слонимского районного отдела занимаются выяснением причин столкновения грузового поезда и легкового автомобиля "Волга", сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

ДТП произошло накануне в Слониме: 63-летний пенсионер на машине выехал на железнодорожный переезд, где в нее врезался тепловоз. В аварии погиб он и его 63-летняя жена, еще одна 69-летняя женщина находится в больнице.

"Водитель автомобиля выехал на переезд несмотря на запрещающий сигнал светофора", – сказал Шершеневич.

Он также уточнил, что машинист в момент ДТП был трезв. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По словам представителя УСК, в рамках расследования дела назначены судебно-медицинские экспертизы, а также автотехнические – для установления технического состояния автомобиля и возможности у машиниста тепловоза избежать столкновения.