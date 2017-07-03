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СК проводит проверку по факту смерти военнослужащего ВДВ
04.07.2017 16:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл – Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области подтвердило факт гибели военнослужащего ВС Беларуси, по факту его смерти начата проверка.
© Sputnik / Виктор Толочко
Военнослужащий одной из воинских частей Брестского гарнизона скончался 30 июня в Центральной городской больнице Бреста. Предварительный диагноз – внебольничная нижнедолевая пневмония.
"Молодой человек скончался 30 июня в учреждении здравоохранения. Сейчас выясняются все обстоятельства, связанные с его гибелью, а для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в УСК по Брестской области.
Как пишет издание "
Солдат был родом из Гродно, из военкомата попал в Брест, в 38-ю десантно-штурмовую бригаду. Жалоб на здоровье перед происшествием у него не было.
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Десантник мог заболеть пневмонией после купания в холодной воде после пробежки.
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