СК проводит проверку по факту смерти военнослужащего ВДВ

МИНСК, 4 июл – Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области подтвердило факт гибели военнослужащего ВС Беларуси, по факту его смерти начата проверка.



© Sputnik / Виктор Толочко Новый вид военной службы появится в Беларуси

Военнослужащий одной из воинских частей Брестского гарнизона скончался 30 июня в Центральной городской больнице Бреста. Предварительный диагноз – внебольничная нижнедолевая пневмония.

"Молодой человек скончался 30 июня в учреждении здравоохранения. Сейчас выясняются все обстоятельства, связанные с его гибелью, а для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в УСК по Брестской области.

Как пишет издание " Вечерний Брест ", десантник мог заболеть пневмонией после купания в холодной воде, куда солдаты окунулись после пробежки. В последний день июня у него поднялась температура, молодого человека доставили в областную больницу.

Солдат был родом из Гродно, из военкомата попал в Брест, в 38-ю десантно-штурмовую бригаду. Жалоб на здоровье перед происшествием у него не было.