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СК проводит проверку по факту смерти военнослужащего ВДВ

04.07.2017 16:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Управление Следственного комитета по Брестской области подтвердило факт гибели военнослужащего ВС Беларуси, по факту его смерти начата проверка.

СК проводит проверку по факту смерти военнослужащего ВДВ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащий одной из воинских частей Брестского гарнизона скончался 30 июня в Центральной городской больнице Бреста. Предварительный диагноз – внебольничная нижнедолевая пневмония. 

"Молодой человек скончался 30 июня в учреждении здравоохранения. Сейчас выясняются все обстоятельства, связанные с его гибелью, а для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в УСК по Брестской области.

Как пишет издание "Вечерний Брест", десантник мог заболеть пневмонией после купания в холодной воде, куда солдаты окунулись после пробежки. В последний день июня у него поднялась температура, молодого человека доставили в областную больницу.

Солдат был родом из Гродно, из военкомата попал в Брест, в 38-ю десантно-штурмовую бригаду. Жалоб на здоровье перед происшествием у него не было.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Десантник мог заболеть пневмонией после купания в холодной воде после пробежки.

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