СМИ: в Ушачах найден мертвым бывший глава РОВД

МИНСК, 4 июл – Sputnik. Бывший начальник Ушачского районного отдела внутренних дел МВД Беларуси покончил жизнь самоубийством, сообщила во вторник газета " Наша Нива ".



© Pixabay Пенсионер в Сенненском районе из двустволки застрелил сожителя дочери

Тело 57-летнего мужчины было обнаружено 30 июня в принадлежащем ему доме. В Следственном комитете данную информацию подтвердили, не уточнив при этом причины смерти мужчины.

"30 июня в жилом доме в городском поселке Ушачи обнаружено тело пенсионера 1960 года рождения. Рассматриваемая предварительная версия – суицид", – рассказали Sputnik в Следственном комитете.

Как сообщает издание, бывший глава РОВД покончил с собой при помощи самодельного огнестрельного оружия.