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СМИ: в Ушачах найден мертвым бывший глава РОВД

04.07.2017 17:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Бывший начальник Ушачского районного отдела внутренних дел МВД Беларуси покончил жизнь самоубийством, сообщила во вторник газета "Наша Нива".

СМИ: в Ушачах найден мертвым бывший глава РОВД
© Pixabay
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Тело 57-летнего мужчины было обнаружено 30 июня в принадлежащем ему доме. В Следственном комитете данную информацию подтвердили, не уточнив при этом причины смерти мужчины.

"30 июня в жилом доме в городском поселке Ушачи обнаружено тело пенсионера 1960 года рождения. Рассматриваемая предварительная версия – суицид", – рассказали Sputnik в Следственном комитете.

Как сообщает издание, бывший глава РОВД покончил с собой при помощи самодельного огнестрельного оружия.

 
Теги: Минск
 
 
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В Следственном комитете данную информацию подтвердили, не уточнив при этом причины смерти мужчины.

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