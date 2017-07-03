Пьяный мужчина на мотоблоке сбил ребенка в Лунинецком районе

МИНСК, 4 июл – Sputnik. Ребенок пострадал в результате ДТП в Лунинецком районе – 9-летнего мальчика сбил мотоблок, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла накануне около 20:00 на улице Лесной в деревне Вулька.

"По предварительной информации, 31-летний местный житель, управляя мотоблоком Cowboy с прицепом, совершил наезд на стоявшего на краю проезжей части 9-летнего жителя Лунинца", – сказали в ГАИ.

В инспекции уточнили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – у него было выявлено 1,7 промилле алкоголя в крови.

Пострадавший ребенок был помещен в Лунинецкую центральную районную больницу. В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.