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Пьяный мужчина на мотоблоке сбил ребенка в Лунинецком районе
04.07.2017 17:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл – Sputnik. Ребенок пострадал в результате ДТП в Лунинецком районе – 9-летнего мальчика сбил мотоблок, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: ГАИ Бреста
Авария произошла накануне около 20:00 на улице Лесной в деревне Вулька.
"По предварительной информации, 31-летний местный житель, управляя мотоблоком Cowboy с прицепом, совершил наезд на стоявшего на краю проезжей части 9-летнего жителя Лунинца", – сказали в ГАИ.
В инспекции уточнили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – у него было выявлено 1,7 промилле алкоголя в крови.
Пострадавший ребенок был помещен в Лунинецкую центральную районную больницу. В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Пострадавший ребенок был помещен в Лунинецкую центральную районную больницу.
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