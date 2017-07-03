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Пьяный мужчина на мотоблоке сбил ребенка в Лунинецком районе

04.07.2017 17:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл – Sputnik. Ребенок пострадал в результате ДТП в Лунинецком районе – 9-летнего мальчика сбил мотоблок, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Пьяный мужчина на мотоблоке сбил ребенка в Лунинецком районе
© Фото: ГАИ Бреста
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Авария произошла накануне около 20:00 на улице Лесной в деревне Вулька.

"По предварительной информации, 31-летний местный житель, управляя мотоблоком Cowboy с прицепом, совершил наезд на стоявшего на краю проезжей части 9-летнего жителя Лунинца", – сказали в ГАИ.

В инспекции уточнили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – у него было выявлено 1,7 промилле алкоголя в крови.

Пострадавший ребенок был помещен в Лунинецкую центральную районную больницу. В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пострадавший ребенок был помещен в Лунинецкую центральную районную больницу.

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