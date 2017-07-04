Дерево упало и повредило три автомобиля в Гродно

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Вечером 4 июля в результате падения дерева в Гродно оказались повреждены три легковых автомобиля, сообщили в четверг в Гродненском областном управлении МЧС.

Кроме того, со здания РУП "Белтелеком" была сорвана ограждающая конструкция ветканала.

"Также зафиксированы одиночные падения деревьев на проезжую часть и на территории детского сада", — добавили в МЧС.

Упавшее дерево повредило металлический забор детсада.

В управлении отметили, что продолжается ликвидация последствий шквалистого усиления ветра при прохождении грозового франта по территории Гродненской области. Остаются поврежденными кровли трех жилых домов, двух объектов соцкультбыта, 99 сельскохозяйственных зданий и 54 ферм. Для восстановления этих объектов требуется 8214 листов шифера и 150 квадратных метров металлопрофиля.