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"Батюшку со свастикой" продолжат судить в среду
05.07.2017 09:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Дело "батюшки со свастикой" Константина Бурыкина продолжат рассматривать в среду в суде Заводского района столицы, сообщила Sputnik помощник районного судьи Татьяна Брысина.
© Sputnik / Виктор Толочко
Бурыкина задержали в ноябре 2016-го по подозрению в незаконном хранении оружия. Настоятель храма в Гатово также известен в СМИ после того, как достоянием публики стали детали его личной жизни: наличие татуировок со свастикой и увлечение нацистской идеологией.
Судить Бурыкина начали в Минске 29 июня. В рамках первого дня слушаний Бурыкин признал вину и рассказал о происхождении найденных у него пистолетов. Были допрошены и первые свидетели — понятые при обыске у него в квартире.
Уголовное преследование Бурыкина началось после "наводки" от анонима. Сам бывший священнослужитель уверен, что его попытались подставить завистники из федерации пауэрлифтинга, которой Бурыкин активно занимался последние годы.
После рассмотрения уголовного дела в отношении Бурыкина вынесет решение и церковный суд: "батюшке со свастикой" уже запрещено носить рясу и проводить богослужения.
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В начале судебного процесса Бурыкин уже признал вину в незаконном хранении оружия, однако заверил: злого умысла у него не было.
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