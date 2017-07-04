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"Батюшку со свастикой" продолжат судить в среду

05.07.2017 09:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Дело "батюшки со свастикой" Константина Бурыкина продолжат рассматривать в среду в суде Заводского района столицы, сообщила Sputnik помощник районного судьи Татьяна Брысина.

"Батюшку со свастикой" продолжат судить в среду
© Sputnik / Виктор Толочко
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Бурыкина задержали в ноябре 2016-го по подозрению в незаконном хранении оружия. Настоятель храма в Гатово также известен в СМИ после того, как достоянием публики стали детали его личной жизни: наличие татуировок со свастикой и увлечение нацистской идеологией.

Судить Бурыкина начали в Минске 29 июня. В рамках первого дня слушаний Бурыкин признал вину и рассказал о происхождении найденных у него пистолетов. Были допрошены и первые свидетели — понятые при обыске у него в квартире.

Читайте подробности о первом дне суда над "батюшкой со свастикой" >>

Уголовное преследование Бурыкина началось после "наводки" от анонима. Сам бывший священнослужитель уверен, что его попытались подставить завистники из федерации пауэрлифтинга, которой Бурыкин активно занимался последние годы.

После рассмотрения уголовного дела в отношении Бурыкина вынесет решение и церковный суд: "батюшке со свастикой" уже запрещено носить рясу и проводить богослужения.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале судебного процесса Бурыкин уже признал вину в незаконном хранении оружия, однако заверил: злого умысла у него не было.

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