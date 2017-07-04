МИНСК, 5 июл — Sputnik. Дело "батюшки со свастикой" Константина Бурыкина продолжат рассматривать в среду в суде Заводского района столицы, сообщила Sputnik помощник районного судьи Татьяна Брысина.



© Sputnik / Виктор Толочко Митрополит Павел о Бурыкине: он занимался не тем, что обещал Богу

Бурыкина задержали в ноябре 2016-го по подозрению в незаконном хранении оружия. Настоятель храма в Гатово также известен в СМИ после того, как достоянием публики стали детали его личной жизни: наличие татуировок со свастикой и увлечение нацистской идеологией.

Судить Бурыкина начали в Минске 29 июня. В рамках первого дня слушаний Бурыкин признал вину и рассказал о происхождении найденных у него пистолетов. Были допрошены и первые свидетели — понятые при обыске у него в квартире.

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Уголовное преследование Бурыкина началось после "наводки" от анонима. Сам бывший священнослужитель уверен, что его попытались подставить завистники из федерации пауэрлифтинга, которой Бурыкин активно занимался последние годы.

После рассмотрения уголовного дела в отношении Бурыкина вынесет решение и церковный суд: "батюшке со свастикой" уже запрещено носить рясу и проводить богослужения.