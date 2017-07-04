В Бресте 81-летняя бабушка дала отпор грабителю, который напал на нее в лифте

В лифте одного из домов по Партизанскому проспекту неизвестный напал на пенсионерку и пытался вырвать из ее рук сумочку с деньгами, сообщили ZARYA.BY в Брестском межрайонном отделе следственного комитета.

К счастью, женщина 1936 года рождения оказала ему активное сопротивление.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 и ч.1 ст. 206 УК Республики Беларусь (покушение на грабеж). Личность преступника устанавливается.