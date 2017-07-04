ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте 81-летняя бабушка дала отпор грабителю, который напал на нее в лифте

05.07.2017 09:53 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В лифте одного из домов по Партизанскому проспекту неизвестный напал на пенсионерку и пытался вырвать из ее рук сумочку с деньгами, сообщили ZARYA.BY в Брестском межрайонном отделе следственного комитета.

К счастью, женщина 1936 года рождения оказала ему активное сопротивление.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 и ч.1 ст. 206 УК Республики Беларусь (покушение на грабеж). Личность преступника устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злоумышленник так и не смог вырвать из рук пенсионерки сумочку с деньгами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
"Батюшку со свастикой" продолжат судить в среду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика