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В Лепеле мальчика засыпало землей – ребенок погиб

05.07.2017 10:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Трагедия произошла вечером 3 июля недалеко от озера Лепельское, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Мальчик 2006 года рождения приехал из Минска к бабушке в Лепель, чтобы провести там каникулы. В понедельник ребенок вместе с двумя друзьями-одногодками пошел на городской пляж. Дети играли в песке под самым обрывом, и в какой-то момент мальчика полностью засыпало землей.

Приятели пытались сами откопать ребенка, а потом побежали за помощью к взрослым. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и МЧС.

"Ребенка откопали, но прибывшие медики после попыток реанимировать мальчика констатировали смерть", — отметили в УВД.

Причины и обстоятельства, при которых произошла трагедия, выясняют органы прокуратуры.

 
Теги: Минск
 
 
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Юные друзья играли в песке под обрывом, когда внезапно одного из них засыпало землей, спасти ребенка не смогли ни очевидцы, ни медики.

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