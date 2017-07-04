В Лепеле мальчика засыпало землей – ребенок погиб

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Трагедия произошла вечером 3 июля недалеко от озера Лепельское, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Мальчик 2006 года рождения приехал из Минска к бабушке в Лепель, чтобы провести там каникулы. В понедельник ребенок вместе с двумя друзьями-одногодками пошел на городской пляж. Дети играли в песке под самым обрывом, и в какой-то момент мальчика полностью засыпало землей.

Приятели пытались сами откопать ребенка, а потом побежали за помощью к взрослым. На место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и МЧС.

"Ребенка откопали, но прибывшие медики после попыток реанимировать мальчика констатировали смерть", — отметили в УВД.

Причины и обстоятельства, при которых произошла трагедия, выясняют органы прокуратуры.