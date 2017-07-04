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Водогрейный котел взорвался в общежитии лицея в Дубровно

05.07.2017 11:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл — Sputnik. Взрыв водогрейного котла без последующего горения произошел в душевой общежития в Дубровно, сообщили в среду в МЧС Беларуси.

Спасатели прибыли на место ЧП. Выяснилось, что взрыв произошел в душевой, расположенной на первом этаже здания общежития Дубровенского лицея сельскохозяйственного производства. На момент происшествия в нем находились 38 человек. Они покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей. Никто не пострадал.

"В результате взрыва в душевой разрушена кирпичная перегородка, повреждены оконные проемы в душевой и на лестничной площадке второго этажа", —  рассказали в МЧС.

Причина случившегося устанавливается. Специалисты рассматривают версию образования избыточного давления в контуре водогрейного котла или отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.

 
Теги: Минск
 
 
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До приезда спасателей 38 человек, находившихся в общежития, самостоятельно покинули здание.

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