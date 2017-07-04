|
Тело женщины найдено закопанным в сарае в Чаусах
05.07.2017 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл – Sputnik. Чаусский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту убийства местной жительницы, тело которой было обнаружено закопанным на одном из подворий, сообщили Sputnik в УСК по Могилевской области.
Женщина 1959 года рождения пропала в конце июня, сотрудники угрозыска при проведении мероприятий по ее поиску обнаружили тело разыскиваемой – труп был зарыт в сарае.
"Она находилась в гостях у 37-летнего жителя Чаус, где после распития спиртных напитков в ссоре хозяин дома избил женщину, а затем задушил. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тело в сарай и закопал", – сказали в УСК.
Тело из места захоронения извлекла следственно-оперативная группа, на месте работали также специалисты криминалистической лаборатории УСК.
В настоящее время проводится ряд необходимых экспертиз, в том числе судебно-биологическая и судебно-генетическая. По факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи установили, что женщину убил собутыльник – он сначала избил ее, а затем задушил.
|
Архив (ЧП)
Комментарии