Тело женщины найдено закопанным в сарае в Чаусах

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Чаусский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту убийства местной жительницы, тело которой было обнаружено закопанным на одном из подворий, сообщили Sputnik в УСК по Могилевской области.

Женщина 1959 года рождения пропала в конце июня, сотрудники угрозыска при проведении мероприятий по ее поиску обнаружили тело разыскиваемой – труп был зарыт в сарае.

"Она находилась в гостях у 37-летнего жителя Чаус, где после распития спиртных напитков в ссоре хозяин дома избил женщину, а затем задушил. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вынес тело в сарай и закопал", – сказали в УСК.

Тело из места захоронения извлекла следственно-оперативная группа, на месте работали также специалисты криминалистической лаборатории УСК.

В настоящее время проводится ряд необходимых экспертиз, в том числе судебно-биологическая и судебно-генетическая. По факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).