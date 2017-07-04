Группы смерти: в Бобруйске возбуждено дело о склонении к самоубийству

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Школьница из Бобруйска стала жертвой так называемой группы смерти в одной из социальных сетей, возбуждено уголовное дело о склонении к самоубийству, сообщило издание "Могилев Онлайн" со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Оксану Соленюк.



© Sputnik Наталья Селиверстова УВД нашло администратора "группы смерти" в Барановичском районе

Это первое такое дело в могилевском регионе: по информации УСК, запуганная девочка повредила себе иглой руку.

Сообщается, что пострадавшая состояла в одной из "групп смерти", куратор которой предлагал ей выполнить ряд определенных заданий, в том числе финальное – самоубийство.

По данным Соленюк, школьница вышла из группы, но начала получать угрозы по мобильному телефону, после чего произошедшим стали заниматься правоохранительные органы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 146 Уголовного кодекса Беларуси (склонение к самоубийству), назначены необходимы экспертизы, из квартиры девочки изъят ее компьютер.