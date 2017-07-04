Житель Пинского района обвиняется в ложном доносе на сына о хранении наркотических средств

Житель Пинского района обвиняется в ложном доносе на своих родных о хранении маковой соломы, которую сам принес в дом, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.

19 апреля пьяный сельчанин ссорился с 26-летним сыном и своей супругой. Во время конфликта он показал им сумку, в которой находились более 165 грамм фрагментов стеблей с коробочками и листьями мака, и попытался передать ее жене. При этом он угрожал близким, что сообщит в милицию, что те хранят наркотики.

Затем он положил сумку на кровать сыну и позвонил участковому. Сотруднику милиции он сообщил, что его сын хранит и употребляет наркотики. После этого мужчина ушел в гости к соседу. Молодой человек, которого оговорил отец, перезвонил по тому же номеру и пояснил, что это отец сам откуда-то принес запрещенные вещества.

По указанному факту на место была направлена следственно-оперативная группа. В ходе выбытия была изъята маковая солома и опрошены все лица, обладающие информацией о произошедшем. По завершению проверочных мероприятий, в том числе производства химической экспертизы, 51-летний мужчина был задержан и заключен под стражу.

Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических средств и заведомо ложном доносе.

Свою вину фигурант признал полностью и в содеянном раскаялся. Со слов подследственного, после ссоры с родными он хотел их припугнуть, чтобы те его слушали и уважали.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд.