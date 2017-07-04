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Пинчанин подкинул сыну мешок с маковой соломкой и позвонил в РОВД

05.07.2017 14:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл – Sputnik. Завершено расследование уголовного дело, возбужденного в отношении 51-летнего жителя Пинска, – мужчина, поссорившись с сыном, подкинул ему пакет с маковой соломкой и заявил в милицию, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Пинчанин подкинул сыну мешок с маковой соломкой и позвонил в РОВД
© Фото: УВД Миноблисполкома
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Действия пинчанина квалифицированы по ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств) и ч. 2 ст. 400 (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения) Уголовного кодекса Беларуси.  

"В апреле пьяный сельчанин на протяжении дня ссорился с 26-летним сыном и своей супругой. После этого он продемонстрировал им сумку, в которой находились более 165 грамм фрагментов стеблей мака, и высказывал угрозу, что сообщит в милицию, что они хранят наркотики", – сказала Дранькова. 

После этого мужчина позвонил участковому и заявил, что его сын употребляет наркотические вещества, а пакет с маком положил на кровать молодого человека. 

Прибывшие на место оперативники маковую солому изъяли и всех опросили, 51-летний пинчанин был задержан и заключен под стражу. Впоследствии он признал свою вину и раскаялся. 

"Со слов подследственного, после ссоры с родными он хотел их припугнуть, чтобы те его слушали и уважали", – уточнила представитель УСК. 

В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом мужчина захотел заставить своих родственников уважать его и прислушиваться.

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