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Два десятка ножей разведчика пытался ввезти из Польши житель Беларуси

05.07.2017 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл – Sputnik. Незаконное перемещение из Польши в Беларусь 20 ножей пресекли белорусские таможенники, сообщили Sputnik в среду в Государственном таможенном комитете республики.

Два десятка ножей разведчика пытался ввезти из Польши житель Беларуси
© Фото: ГТК
Украинец на Porsche спрятал от таможенников 6 пакетов денег с $225 тыс.

Холодное оружие нашли в грузовом отсеке автомобиля Mercedes Sprinter – незаконный груз был завернут в пакет, обмотанный скотчем. 

"В нем находились 20 ножей, которые наглядно схожи с боевыми ножами разведчиков польской армии, выпущенных в 1955-1956 годах", – сказали в ГТК.

В отношении оружия была назначена криминалистическая экспертиза, которую будет проводить управление ГКСЭ по Минску. 

По информации ГТК, 44-летний водитель может быть привлечен к ответственности по ст. 23.47 КоАП – незаконные действия в отношении холодного оружия.

 
Теги: Минск
 
 
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Холодное оружие нашли в грузовом отсеке автомобиля Mercedes Sprinter – незаконный груз был завернут в пакет, обмотанный скотчем.

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