Два десятка ножей разведчика пытался ввезти из Польши житель Беларуси

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Незаконное перемещение из Польши в Беларусь 20 ножей пресекли белорусские таможенники, сообщили Sputnik в среду в Государственном таможенном комитете республики.

Холодное оружие нашли в грузовом отсеке автомобиля Mercedes Sprinter – незаконный груз был завернут в пакет, обмотанный скотчем.

"В нем находились 20 ножей, которые наглядно схожи с боевыми ножами разведчиков польской армии, выпущенных в 1955-1956 годах", – сказали в ГТК.

В отношении оружия была назначена криминалистическая экспертиза, которую будет проводить управление ГКСЭ по Минску.

По информации ГТК, 44-летний водитель может быть привлечен к ответственности по ст. 23.47 КоАП – незаконные действия в отношении холодного оружия.