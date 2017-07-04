Ложки со свастикой и другие подробности из жизни подсудимого батюшки

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Бывший священник Константин Бурыкин отказался от приемного сына после конфликтов из-за интересов последнего и его походов по клубам, рассказал в суде в среду Алексей Бурыкин.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд над Бурыкиным: пистолеты от РНЕ, патроны и забывшие все свидетели

Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего священника Бурыкина продолжается в Минске. Свидетелем по делу выступил и бывший приемный сын священника Алексей.

"Был конфликт из-за того, что баловался, стал ходить по клубам. Помню, потом он сказал за полчаса собрать вещи и выметаться из дома", — пояснил Алексей Бурыкин.

Усыновление отменили, когда молодому человеку было 17 лет. С тех пор он несколько раз виделся с Константином.

"Встречались, вроде помирились, а потом произошло что-то непонятное", — признался Алексей.

По признанию свидетеля, он видел дома два пистолета и ржавые гильзы, а в детстве ездил с приемным отцом в лес и стрелял по банкам. В ответ на вопрос обвинителя о том, чем увлекался Бурыкин, свидетель ответил "книжки были немецкой тематики". Видел он и лампу в виде свастики. С орнаментом со свастикой были и столовые приборы.

О задержании бывшего приемного отца Алексей узнал через несколько недель — прочитал в интернете.

Бурыкин обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия. Известен он и благодаря своему увлечению нацистской идеологией — в частности, у него есть татуировка со свастикой.

При этом свидетель добавил, что большую часть времени дома была нормальная атмосфера, однако во время ссор с Бурыкиным доходило и до рукоприкладства.