|
Ложки со свастикой и другие подробности из жизни подсудимого батюшки
05.07.2017 14:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Бывший священник Константин Бурыкин отказался от приемного сына после конфликтов из-за интересов последнего и его походов по клубам, рассказал в суде в среду Алексей Бурыкин.
© Sputnik / Виктор Толочко
Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего священника Бурыкина продолжается в Минске. Свидетелем по делу выступил и бывший приемный сын священника Алексей.
"Был конфликт из-за того, что баловался, стал ходить по клубам. Помню, потом он сказал за полчаса собрать вещи и выметаться из дома", — пояснил Алексей Бурыкин.
Усыновление отменили, когда молодому человеку было 17 лет. С тех пор он несколько раз виделся с Константином.
"Встречались, вроде помирились, а потом произошло что-то непонятное", — признался Алексей.
По признанию свидетеля, он видел дома два пистолета и ржавые гильзы, а в детстве ездил с приемным отцом в лес и стрелял по банкам. В ответ на вопрос обвинителя о том, чем увлекался Бурыкин, свидетель ответил "книжки были немецкой тематики". Видел он и лампу в виде свастики. С орнаментом со свастикой были и столовые приборы.
О задержании бывшего приемного отца Алексей узнал через несколько недель — прочитал в интернете.
Бурыкин обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия. Известен он и благодаря своему увлечению нацистской идеологией — в частности, у него есть татуировка со свастикой.
При этом свидетель добавил, что большую часть времени дома была нормальная атмосфера, однако во время ссор с Бурыкиным доходило и до рукоприкладства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Показания по резонансному делу "батюшки со свастикой" дал его бывший приемный сын.
|
Архив (ЧП)
Комментарии