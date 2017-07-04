Гранату времен ВОВ нашли в подвале жилого дома в Минске

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Гранату Ф1 времен Великой Отечественной войны нашли в подвале жилого дома в Минске, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.



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Опасная находка была сделана в одном из жилых домов, расположенных на улице Янки Мавра при проведении капитального ремонта.

"При производстве работ в подвальном помещении строительной бригадой был обнаружен предмет, внешне напоминающий гранату. Данная информация была передана милиции", – сказали в ГУВД.

В управлении также сообщили, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов дома, а группа разминирования изъяла из подвала гранату Ф1, которая была уничтожена.