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Гранату времен ВОВ нашли в подвале жилого дома в Минске
05.07.2017 15:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл – Sputnik. Гранату Ф1 времен Великой Отечественной войны нашли в подвале жилого дома в Минске, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
ГУ МЧС по Воронежской области
Опасная находка была сделана в одном из жилых домов, расположенных на улице Янки Мавра при проведении капитального ремонта.
"При производстве работ в подвальном помещении строительной бригадой был обнаружен предмет, внешне напоминающий гранату. Данная информация была передана милиции", – сказали в ГУВД.
В управлении также сообщили, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов дома, а группа разминирования изъяла из подвала гранату Ф1, которая была уничтожена.
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Милиционеры оцепили место происшествия, а саперы изъяли опасный предмет из подвала и уничтожили.
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