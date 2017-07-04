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Гранату времен ВОВ нашли в подвале жилого дома в Минске

05.07.2017 15:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл – Sputnik. Гранату Ф1 времен Великой Отечественной войны нашли в подвале жилого дома в Минске, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Гранату времен ВОВ нашли в подвале жилого дома в Минске
ГУ МЧС по Воронежской области
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Опасная находка была сделана в одном из жилых домов, расположенных на улице Янки Мавра при проведении капитального ремонта.

"При производстве работ в подвальном помещении строительной бригадой был обнаружен предмет, внешне напоминающий гранату. Данная информация была передана милиции", – сказали в ГУВД.

В управлении также сообщили, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали жильцов дома, а группа разминирования изъяла из подвала гранату Ф1, которая была уничтожена.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиционеры оцепили место происшествия, а саперы изъяли опасный предмет из подвала и уничтожили.

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