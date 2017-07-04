Сельчанин в Березинском районе все сжег на участке и покончил с собой

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Мужчина в Березинском районе умышленно поджег строения на своем приусадебном участке, легковой автомобиль, а затем покончил с собой, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз.



© Pixabay Молодой британец получил ожоги при растопке камина в Гродно

Трагедия в деревне Поплавы произошла 30 июня: на тушение пожара выезжали спасатели Березинского РОЧС, на месте работала следственно-оперативная группа, в том числе эксперт Березинского райотдела ГКСЭ.

"Было установлено, что мужчина умышленно поджег хозяйственные постройки во дворе своего дома, в результате чего открытым пламенем уничтожены часть построек и дом. После этого он покончил жизнь самоубийством", – сказали в комитете.

В рамках проверки по факту происшествия был назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

По словам собеседников Sputnik, по их результатам будет установлено, находился ли виновник пожара в состоянии алкогольного опьянения.