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Сельчанин в Березинском районе все сжег на участке и покончил с собой

05.07.2017 15:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл – Sputnik. Мужчина в Березинском районе умышленно поджег строения на своем приусадебном участке, легковой автомобиль, а затем покончил с собой, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз.

Сельчанин в Березинском районе все сжег на участке и покончил с собой
© Pixabay
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Трагедия в деревне Поплавы произошла 30 июня: на тушение пожара выезжали спасатели Березинского РОЧС, на месте работала следственно-оперативная группа, в том числе эксперт Березинского райотдела ГКСЭ. 

"Было установлено, что мужчина умышленно поджег хозяйственные постройки во дворе своего дома, в результате чего открытым пламенем уничтожены часть построек и дом. После этого он покончил жизнь самоубийством", – сказали в комитете.

В рамках проверки по факту происшествия был назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

По словам собеседников Sputnik, по их результатам будет установлено, находился ли виновник пожара в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В результате пожара огнем повреждены строения, уничтожен легковой автомобиль.

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