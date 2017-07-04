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В Каменецком районе лошадь ударила копытом 7-летнюю девочку: ребенок в больнице

05.07.2017 16:23 — ЧП | Tut.by  
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2 июля лошадь травмировала 7-летнюю жительницу Слонима, которая приехала к родственникам в деревню Залешаны Каменецкого района, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Инцидент произошел около 20.00. Ученица 2-го класса вместе с матерью и дедушкой гуляли по пастбищу, расположенному вблизи данного населенного пункта. Там они увидели лошадь с жеребенком, которые находились на цепи, и решили покормить их хлебом. В какой-то момент девочка подошла к лошади на расстояние около 0,5 м, а та резко развернулась и ударила ее копытом задней ноги в область головы. Пострадавшая находится на лечении в УЗ «Брестская областная детская больница».

В тот же день еще один несчастный случай с ребенком произошел в Каменецком районе. 2-летняя девочка в деревне Николаево выпала из окна 1-го этажа частного дома на бетонную подложку. Ребенок находился вместе с матерью на кухне, где женщина занималась приготовлением пищи. По ее словам, она отвлеклась и не заметила, как дочь взобралась на спинку дивана, стоящего у окна. Оно расположено на высоте около 0,8 м и в тот момент было открыто.

В результате случившегося девочка получила травму головы и ее госпитализировали в больницу. В настоящее время решается вопрос о выписке. Семья проживает в областном центре и гостила в выходные у бабушки.

 
 
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Девочка близко подошла к лошади, чтобы покормить хлебом.

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