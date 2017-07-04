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В Березинском районе мужчина сжег свой дом и автомобиль, а затем покончил с собой

05.07.2017 16:22 — ЧП | Tut.by  
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Житель деревни Поплавы Березинского района умышленно поджег строения на своем приусадебном участке, дом, легковой автомобиль, а затем покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз.


Фото: пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз

Трагедия произошла 30 июня, но эксперты рассказали о ней только сейчас.

30 июня в Березинский РОВД поступило сообщение от спасателей о пожаре в жилом доме в деревне Поплавы.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что житель деревни Поплавы умышленно поджег хозяйственные постройки во дворе своего дома, в результате чего открытым пламенем уничтожены часть построек и дом. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством», — рассказали эксперты.




В целях восстановления полной картины произошедшего следователем назначены пожарно-техническая, дактилоскопическая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам производства экспертиз будут даны ответы на вопросы следствия, в том числе о том, находился ли виновник пожара в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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