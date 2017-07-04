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В Березинском районе мужчина сжег свой дом и автомобиль, а затем покончил с собой
Житель деревни Поплавы Березинского района умышленно поджег строения на своем приусадебном участке, дом, легковой автомобиль, а затем покончил с собой. Об этом
Трагедия произошла 30 июня, но эксперты рассказали о ней только сейчас.
30 июня в Березинский РОВД поступило сообщение от спасателей о пожаре в жилом доме в деревне Поплавы.
«В ходе осмотра места происшествия установлено, что житель деревни Поплавы умышленно поджег хозяйственные постройки во дворе своего дома, в результате чего открытым пламенем уничтожены часть построек и дом. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством», — рассказали эксперты.
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Поджог был совершен мужчиной умышленно.
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Архив (ЧП)
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