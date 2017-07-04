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Двухлетняя девочка выпала из окна в Каменецком районе
05.07.2017 16:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июл – Sputnik. Двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в результате падения из окна в Каменецком районе, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
© Pixabay
Инцидент произошел днем в воскресенье 2 июля в деревне Николаево.
"Из окна первого этажа частного дома на бетон выпал двухлетний ребенок", – сказала Дранькова.
По ее словам, девочка была вместе с матерью на кухне, женщина во время приготовления пищи не заметила, как ребенок влез на диван, а затем на подоконник открытого окна. Девочка с травмой головы была госпитализирована.
В УСК в очередной призвали родителей быть бдительными: ни в коем случае не оставлять малолетних детей без присмотра.
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Ребенок был с матерью на кухне, женщина во время приготовления пищи не заметила, как он влез на диван, а затем на подоконник открытого окна.
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