ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двухлетняя девочка выпала из окна в Каменецком районе

05.07.2017 16:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в результате падения из окна в Каменецком районе, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Двухлетняя девочка выпала из окна в Каменецком районе
© Pixabay
Четырехлетняя девочка выпала из окна в Витебском районе

Инцидент произошел днем в воскресенье 2 июля в деревне Николаево.

"Из окна первого этажа частного дома на бетон выпал двухлетний ребенок",  – сказала Дранькова.

По ее словам, девочка была вместе с матерью на кухне, женщина во время приготовления пищи не заметила, как ребенок влез на диван, а затем на подоконник открытого окна. Девочка с травмой головы была госпитализирована.

В УСК в очередной призвали родителей быть бдительными: ни в коем случае не оставлять малолетних детей без присмотра.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок был с матерью на кухне, женщина во время приготовления пищи не заметила, как он влез на диван, а затем на подоконник открытого окна.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Каменецком районе лошадь ударила копытом 7-летнюю девочку: ребенок в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика