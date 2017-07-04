Двухлетняя девочка выпала из окна в Каменецком районе

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в результате падения из окна в Каменецком районе, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Инцидент произошел днем в воскресенье 2 июля в деревне Николаево.

"Из окна первого этажа частного дома на бетон выпал двухлетний ребенок", – сказала Дранькова.

По ее словам, девочка была вместе с матерью на кухне, женщина во время приготовления пищи не заметила, как ребенок влез на диван, а затем на подоконник открытого окна. Девочка с травмой головы была госпитализирована.

В УСК в очередной призвали родителей быть бдительными: ни в коем случае не оставлять малолетних детей без присмотра.