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ДТП в Гродно: Toyota врезалась в машину скорой с больным

05.07.2017 17:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июл – Sputnik. Легковой автомобиль не пропустил на перекрестке машину скорой медицинской помощи в Гродно – из-за столкновения человека, которого везла карета, пришлось доставлять в больницу на другой машине, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

ДТП в Гродно: Toyota врезалась в машину скорой с больным
© Фото: ГАИ Бреста
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ДТП произошло около 15:00 на одном перекрестков на проспекте Янки Купалы.

Как сообщают очевидцы, автомобиль Toyota не пропустил машину скорой помощи, которая двигалась с включенными сиреной и мигалками. 

По информации свидетелей аварии, в скорой помощи был больной, для него была вызвана другая карета. За рулем Toyota находилась женщина, с ней в салоне ехал ребенок. 

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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За рулем Toyota находилась женщина, с ней в салоне ехал ребенок.

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