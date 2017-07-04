ДТП в Гродно: Toyota врезалась в машину скорой с больным

МИНСК, 5 июл – Sputnik. Легковой автомобиль не пропустил на перекрестке машину скорой медицинской помощи в Гродно – из-за столкновения человека, которого везла карета, пришлось доставлять в больницу на другой машине, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.



© Фото: ГАИ Бреста Пьяный мужчина на мотоблоке сбил ребенка в Лунинецком районе

ДТП произошло около 15:00 на одном перекрестков на проспекте Янки Купалы.

Как сообщают очевидцы, автомобиль Toyota не пропустил машину скорой помощи, которая двигалась с включенными сиреной и мигалками.

По информации свидетелей аварии, в скорой помощи был больной, для него была вызвана другая карета. За рулем Toyota находилась женщина, с ней в салоне ехал ребенок.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.