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В Мексике в перестрелке погибли десятки человек
На севере Мексики в результате перестрелки погибли десятки человек. По данным местного издания Quadratin, жертвами стрельбы стали по меньшей мере 14 человек, более 60 пострадали.
На севере Мексики, в городе Чиуауа в результате стрельбы погибли десятки человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Генпрокуратуру Мексики.
По данным агентства, в инциденте участвуют две вооруженные группы, число погибших может возрасти, сообщает пресс-секретарь прокуратуры штата Феликс Гонзалес. Перестрелка началась в 5.00 утра по местному времени, все нападавшие — гражданские лица.
В результате инцидента пострадали около 60 человек, сообщил комиссар полиции штата, передает
Как
По
Ранее в Мексике при стрельбе в образовательном учреждении мексиканского города Монтеррей пострадали три человека, среди пострадавших были несовершеннолетние.
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Более 60 человек пострадали.
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