В Мексике в перестрелке погибли десятки человек

На севере Мексики в результате перестрелки погибли десятки человек. По данным местного издания Quadratin, жертвами стрельбы стали по меньшей мере 14 человек, более 60 пострадали.

На севере Мексики, в городе Чиуауа​ в результате стрельбы погибли десятки человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Генпрокуратуру Мексики.

По данным агентства, в инциденте участвуют две вооруженные группы, число погибших может возрасти, сообщает пресс-секретарь прокуратуры штата Феликс Гонзалес. Перестрелка началась в 5.00 утра по местному времени, все нападавшие — гражданские лица.

В результате инцидента пострадали около 60 человек, сообщил комиссар полиции штата, передает Quadratin .​ При этом, по данным издания, в результате перестрелки погибли 14 человек. По данным Reuters , среди «26 погибших могут быть пострадавшие, госпитализированные в больницу». По данным издания Diario , в результате перестрелки погибли более 30 людей.

Как сообщает местное издание W Radio México, полиция ввела повышенные меры безопасности, правоохранители арестовали «десятки человек».

По данным Noticias Chihuahua, в ходе перестрелки погибли два офицера полиции. Один из нападавших имел при себе несколько видов оружия, в том числе снайперскую винтовку Barrett. В настоящий момент сведений о том, что стало причиной конфликта и какие группировки в нем участвовали, нет.

Ранее в Мексике при стрельбе в образовательном учреждении мексиканского города Монтеррей пострадали три человека, среди пострадавших были несовершеннолетние. ​