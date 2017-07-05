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В одном из дворов в Волковыске дворник нашла тело младенца
Утром 5 июля в одном из дворов в Волковыске женщина нашла тело младенца, сообщает
Тело ребенка обнаружила дворник в одном из дворов на улице Боричевского, когда убирала территорию. По данным ресурса, пакет с ребенком сбросила с пятого этажа его мать.
Оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, опросила жильцов близлежащих домов. По предварительным данным, удалось найти подозреваемую, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ведутся следственные мероприятия.
Намоним, в марте этого года к 12 годам лишения свободы суд
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По данным СМИ, пакет с ребенком сбросила с пятого этажа его мать.
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Архив (ЧП)
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