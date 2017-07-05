В одном из дворов в Волковыске дворник нашла тело младенца

Утром 5 июля в одном из дворов в Волковыске женщина нашла тело младенца, сообщает Волковыск.by . Информацию TUT.BY также подтвердили источники.

Тело ребенка обнаружила дворник в одном из дворов на улице Боричевского, когда убирала территорию. По данным ресурса, пакет с ребенком сбросила с пятого этажа его мать.

Оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, опросила жильцов близлежащих домов. По предварительным данным, удалось найти подозреваемую, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ведутся следственные мероприятия.

Намоним, в марте этого года к 12 годам лишения свободы суд приговорил мать, которая выбросила ребенка в мусоропровод. Девочку, которая, пролетев семь этажей, осталась жива, сейчас воспитывают тетя и бабушка.