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В одном из дворов в Волковыске дворник нашла тело младенца

05.07.2017 22:25 — ЧП | Tut.by  
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Утром 5 июля в одном из дворов в Волковыске женщина нашла тело младенца, сообщает Волковыск.by. Информацию TUT.BY также подтвердили источники.

Тело ребенка обнаружила дворник в одном из дворов на улице Боричевского, когда убирала территорию. По данным ресурса, пакет с ребенком сбросила с пятого этажа его мать.

Оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, опросила жильцов близлежащих домов. По предварительным данным, удалось найти подозреваемую, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ведутся следственные мероприятия.

Намоним, в марте этого года к 12 годам лишения свободы суд приговорил мать, которая выбросила ребенка в мусоропровод. Девочку, которая, пролетев семь этажей, осталась жива, сейчас воспитывают тетя и бабушка.

 
 
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По данным СМИ, пакет с ребенком сбросила с пятого этажа его мать.

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