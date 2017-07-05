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Более 20 человек пропали без вести в Японии из-за ливней

06.07.2017 07:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл – Sputnik. Количество пропавших без вести на японском острове Кюсю после ливневых дождей выросло до 22 человек, сообщила газета "Маинити".

Более 20 человек пропали без вести в Японии из-за ливней
© REUTERS CHINA DAILY
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В четверг японская полиция нашла тело одного человека в городе Асакура, до этого еще один погибший был обнаружен в месте схода оползня в городе Хита. 

Сообщается, что два человека в результате непогоды получили серьезные травмы.

Японское правительство оценивает ситуацию на юго-западе страны как чрезвычайную: на Кюсю направлены 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, а также полиции и пожарных. Более полумиллиону человек было рекомендовано эвакуироваться.

В настоящее время город Асакура залит водой и грязью до середины первых этажей домов. В городе Хита водой смыло железнодорожный мост. 

 
Теги: Минск
 
 
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На Кюсю направлены 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, а также полиции и пожарных. Более полумиллиону человек было рекомендовано эвакуироваться.

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