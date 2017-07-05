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Более 20 человек пропали без вести в Японии из-за ливней
06.07.2017 07:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл – Sputnik. Количество пропавших без вести на японском острове Кюсю после ливневых дождей выросло до 22 человек, сообщила газета "
© REUTERS CHINA DAILY
В четверг японская полиция нашла тело одного человека в городе Асакура, до этого еще один погибший был обнаружен в месте схода оползня в городе Хита.
Сообщается, что два человека в результате непогоды получили серьезные травмы.
Японское правительство оценивает ситуацию на юго-западе страны как чрезвычайную: на Кюсю направлены 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, а также полиции и пожарных. Более полумиллиону человек было рекомендовано эвакуироваться.
В настоящее время город Асакура залит водой и грязью до середины первых этажей домов. В городе Хита водой смыло железнодорожный мост.
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На Кюсю направлены 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, а также полиции и пожарных. Более полумиллиону человек было рекомендовано эвакуироваться.
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