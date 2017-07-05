Во время наводнения в Японии без вести пропали 22 человека

Во время наводнения в Японии, вызванного сильными ливнями, на юго-западном острове Кюсю без вести пропали 22 человека, сообщает Mainichi .



Фото: Mainichi

После разлива реки в округе Фукуока произошло множество оползней. По сообщению издания, во время стихии водой уносило людей и машины. Полицейские обнаружили тело одного человека в городе Асакура.

Издание также сообщает, что из-за наводнения некоторые населенные пункты в префектуре остались отрезаны от транспортного сообщения.

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Видео: Mainichi

В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти дали приказ о срочной эвакуации или рекомендации эвакуироваться около 550 тыс. жителем.

В сентябре 2015 года в Японии произошло наводнение, во время которого погибли пять человек. Тогда наиболее от стихии пострадал город Йосо. Часть города оказалась смыта после прорыва дамбы.