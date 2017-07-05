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Тело мертвого новорожденного обнаружил дворник в Волковыске

06.07.2017 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл – Sputnik. Работница ЖКХ при уборке дворовой территории возле одного из домов в Волковыске обнаружил в пакете тело новорожденного ребенка, сообщил ресурс Волковыск.by.

Тело мертвого новорожденного обнаружил дворник в Волковыске
© Flickr/ Alberto Vaccaro
Мертвый новорожденный ребенок обнаружен под Пинском

Погибший ребенок был найден накануне в одном из дворов на улице Боричевского районного центра.

Сообщается, что на место происшествия незамедлительно прибыла оперативная группа, которая провела опрос граждан, живущих в близлежащих домах.

По данным издания, подозреваемая была найдена. По предварительной информации, нетрезвая женщина выбросила пакет с новорожденным ребенком с пятого этажа. 

В настоящее время по факту ведутся следственные мероприятия, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, нетрезвая женщина выбросила пакет с новорожденным ребенком с пятого этажа.

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