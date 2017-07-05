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Пассажирка байка, сбитого машиной такси в Гомеле, умерла в реанимации

06.07.2017 09:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл – Sputnik. Шестнадцатилетняя пассажирка мотоцикла, которого сбил легковой автомобиль в Гомеле, умерла в больнице от полученных ранений, сообщили Sputnik в четверг у пресс-службе МВД Беларуси.

Пассажирка байка, сбитого машиной такси в Гомеле, умерла в реанимации
© Фото: ГАИ Гомеля
ДТП с байкером в Гомеле: мотоциклист и 16-летняя девушка в реанимации

Авария произошла 28 июня на пересечении улиц Мазурова и Головацкого: водитель автомобиля такси Volkswagen при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki, в результате ранения получили 20-летний мотоциклист и его несовершеннолетняя пассажирка. Оба были доставлены в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы. 

"Девушка от полученных телесных повреждений 5 июля умерла", – сказали в МВД.

Как ранее сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельской области, и байкер, и такси двигались на перекрестке на разрешающий сигнал светофора. По факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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