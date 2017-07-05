Пенсионер в Минске получил сильные ожоги при вспышке газа в гараже

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Пенсионер пострадал в гараже в Минске при вспышке газа из газового баллона, мужчина с ожогами госпитализирован, сообщили Sputnik в четверг в Минском городском УМЧС.



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Инцидент в боксе гаражного кооператива, расположенного на улице Олешева, произошел накануне около 17:45. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, гараж был весь в дыму.

"Произошла вспышка газовоздушной смеси от пятилитрового газового баллона, находящегося в подвале", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в результате пострадал 83-летний хозяин гаража – его нашли сотрудники звена газодымозащитной службы без сознания.

Мужчину скорая доставила в больницу, медики диагностировали у него ожоги тела 1-3 степени (60%).