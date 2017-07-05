Пропавшую бобруйчанку нашли утонувшей в карьере

Пропавшую в Бобруйске женщину нашли утонувшей в карьере. Тело обнаружил рыбак, пишет « Вечерний Бобруйск ».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Вечером 24 июня возле карьера на улице Высокогорной (район Черепичного) отдыхала компания из четырех человек: женщина, ее родственник и друзья. Они выпивали. Затем все разошлись, а женщина осталась одна.

На следующий день родственники спохватились и пошли искать бобруйчанку. Они обнаружили одежду на берегу, самой женщины не было. О ее пропаже заявили в милицию. 26 июня тело погибшей в водоеме случайно обнаружил рыбак.

Погибшая проживала на улице Розы Люксембург. Была не замужем. У нее осталось двое детей.

Это уже второй случай утопления бобруйчан этим летом. Первый произошел 10 июня на частном озере около деревни Дойничево. 43-летний мужчина также отдыхал в компании с употреблением спиртного. Веселились, плавали на плоту. Пострадавший нырял в воду. Нырнув в очередной раз, он не вынырнул. Мужчину нашли, но спасти его не удалось.