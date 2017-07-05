Обвиняемый в убийстве пенсионерки в Новополоцке признан вменяемым

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Мужчина, обвиняемый в убийстве одинокой пенсионерки в Новополоцке, признан вменяемым, возбужденное в отношении него уголовное дело передано прокурору, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Фото: СК Беларуси Тело женщины найдено закопанным в сарае в Чаусах

Трагедия в Новополоцке произошла в декабре 2016 года: соседи одинокой пожилой женщины обратились в милицию, так как у нее в квартире второй день горел свет, а дверь никто не открывал. Впоследствии в помещении было найдено тело хозяйки с множественными ранениями, а следователи выяснили, что пропали деньги. По подозрению в совершении преступления был задержан ее 45-летний сосед, у которого нашли несколько молотков и одежда пенсионерки со следами крови.

"По результатам комплексной судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", – сказала Сахарова.

По ее словам, неработающий мужчина сначала отрицал свою вину, но следователи выяснили, что он в день убийства частично погасил задолженность по коммуналке, купил 20 долларов США и продукты.

Новополочанину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 207, п. 6, 12 ч. 2 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси (разбой, совершенный с проникновением в жилище, с причинением тяжкого телесного повреждения; убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем).

Уголовное дело, по информации УСК, передано прокурору для направления в суд.