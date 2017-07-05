Житель Бреста угрожал 16-летней девушке побоями, если она не даст ему 4 тыс долларов

В Бресте предстанет перед судом 22-летний парень по обвинению в вымогательстве денег у несовершеннолетних и сбыте психотропов, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Молодой человек выбивал у двух юношей 4000 долларов, которые они ему якобы должны. У парней таких денег не было и они попросили финансовой помощи у своей 16-летней знакомой, которая жила в обеспеченой семье. Поняв, что у «должников» денег нет, обвиняемый стал угрожать девушке причинением телесных повреждений ей и ее близким, если та не отдаст ему 4000 долларов «долга». Для устрашения он избил одного из «должников» у нее на глазах. У второго юноши мужчина забрал Iphone. Школьница испугалась и на протяжении июля 2016 года — января 2017 года передала обвиняемому лично и через своих знакомых более 1200 долларов США родительских сбережений, взятых втайне от них.

Фигуранта задержали сотрудники правоохранители за сбыт особо опасного психотропного вещества — 4 СЕС, массой 7 грамм. В ходе проверки его причастности к совершению других преступлений была получена информация о вымогательстве.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 208 УК (вымогательство, повторно, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, с целью получения имущественной выгоды в крупном размере) и ч. 3 ст. 328 УК (сбыт особо опасных психотропных веществ).

Подследственный свое отношение к выдвинутым обвинениям высказать отказался. Его заключили под стражу. Он имеет базовое образование, ранее работал охранником в ночном клубе и привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.