Преподаватель и студент минского вуза попались на продаже наркотиков

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома задержали преподавателя и студента одного из вузов Минска, которые занимались распространением наркотиков, сообщили Sputnik в четверг в управлении.



© Фото: СК Беларуси Пинчанин подкинул сыну мешок с маковой соломкой и позвонил в РОВД

Задержание было проведено в лесу вблизи деревни Воловщина Минского района. По информации милиции, оба фигуранта являлись организаторами крупной сети по продаже наркотических веществ в столице.

"В лесном массиве были задержаны 20-летний студент и 32-летняя преподаватель одного из столичных вузов. Молодые люди успели оборудовать несколько тайников с психотропными веществами, предназначенными для более мелких торговцев", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что всего у них было изъято более килограмма спайса, 812 граммов амфетамина, 496 граммов гашиша и 156 граммов марихуаны.

В течение последующих десяти дней оперативники ликвидировали наркосеть – всего за это время задержали 13 человек. В милиции отмечают, что один из распространителей гашиша, 28-летний минчанин, передвигался на машине, которая ранее использовалась в качестве скорой и сохранила соответствующие знаки.

Сейчас в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, проводится дальнейшее расследование.