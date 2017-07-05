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Грузовик сбил 11-летнего мальчика в Гомельском районе
06.07.2017 11:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл – Sputnik. Подросток пострадал в результате ДТП в Гомельском районе – 11-летнего мальчика сбил грузовой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: ГАИ Гомеля
Авария произошла во вторник 4 июля около 18:30 на улице Коммунистической в деревне Телеши.
"Водитель, управляя автомобилем ГАЗ-31105, совершил наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что ребенок в результате аварии получил травмы и был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи в Гомеле, сейчас он находится в травматологии.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
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Ребенок был сбит грузовым автомобилем, когда перебегал проезжую часть в деревне.
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