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Грузовик сбил 11-летнего мальчика в Гомельском районе

06.07.2017 11:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл – Sputnik. Подросток пострадал в результате ДТП в Гомельском районе – 11-летнего мальчика сбил грузовой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Грузовик сбил 11-летнего мальчика в Гомельском районе
© Фото: ГАИ Гомеля
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Авария произошла во вторник 4 июля около 18:30 на улице Коммунистической в деревне Телеши.

"Водитель, управляя автомобилем ГАЗ-31105, совершил наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что ребенок в результате аварии получил травмы и был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи в Гомеле, сейчас он находится в травматологии.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Ребенок был сбит грузовым автомобилем, когда перебегал проезжую часть в деревне.

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