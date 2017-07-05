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Опубликовано видео ЧП с МиГ-29 на военном аэродроме в Бобруйске

06.07.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Нештатная ситуация при взлете МиГ-29 произошла 23 февраля: при разгоне истребителя у него загорелся двигатель

По данным Министерства обороны, пилот самолета не пострадал, поскольку сумел катапультироваться. По факту было начато расследование.

Спустя четыре месяца после произошедшего причины возгорания самолета не известны, ведомство никакой информации о ходе расследования не обнародовало.

 
 
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В интернете появилась запись инцидента, произошедшего на аэродроме "Бобруйский" с самолетом ВВС Беларуси. Смотрите на видео, как горел при взлете самолет и...

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