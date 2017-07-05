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Опубликовано видео ЧП с МиГ-29 на военном аэродроме в Бобруйске
06.07.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
Нештатная ситуация при взлете МиГ-29 произошла 23 февраля:
По данным Министерства обороны, пилот самолета не пострадал, поскольку сумел катапультироваться. По факту было начато расследование.
Спустя четыре месяца после произошедшего причины возгорания самолета не известны, ведомство никакой информации о ходе расследования не обнародовало.
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В интернете появилась запись инцидента, произошедшего на аэродроме "Бобруйский" с самолетом ВВС Беларуси. Смотрите на видео, как горел при взлете самолет и...
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