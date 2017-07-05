Опубликовано видео ЧП с МиГ-29 на военном аэродроме в Бобруйске

Нештатная ситуация при взлете МиГ-29 произошла 23 февраля: при разгоне истребителя у него загорелся двигатель .

По данным Министерства обороны, пилот самолета не пострадал, поскольку сумел катапультироваться. По факту было начато расследование.

Спустя четыре месяца после произошедшего причины возгорания самолета не известны, ведомство никакой информации о ходе расследования не обнародовало.