СК: в найденном в Волковыске пакете был выкидыш

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Следователи и эксперты устанавливают в Волковыске обстоятельства гибели плода в ходе преждевременных родов, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



© Sputnik/ Анастасия Куприянова Тело мертвого новорожденного обнаружил дворник в Волковыске

Плод ребенка в пакете обнаружил возле одного из домов 5 июля местный дворник. О произошедшем он сразу сообщил в милицию.

"Следователи установили личность родильницы, выбросившей плод – ей оказалась проживающая в квартире пятого этажа местная жительница, которой потребовалась госпитализация", – сказал Шершеневич.

Эксперты ГКСЭ выяснили, что плод, находившийся в пакете, – это выкидыш, по предварительным выводам, на этом сроке развития он является нежизнеспособным. По факту назначены необходимые экспертизы и ребенка, и матери.

"Родильница проживает в квартире с сожителем, факт беременности не скрывала, вместе с отцом желала рождения ребенка. В момент преждевременных родов находилась одна, не сумев попросить помощи", – сообщил Шершеневич.

Он также уточнил, что женщина выбросила плод из окна, так как находилась в шоковом состоянии, а спиртное она пила для облегчения болей.