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СК: в найденном в Волковыске пакете был выкидыш

06.07.2017 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл – Sputnik. Следователи и эксперты устанавливают в Волковыске обстоятельства гибели плода в ходе преждевременных родов, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Гродненской области  Сергей Шершеневич.

СК: в найденном в Волковыске пакете был выкидыш
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
Тело мертвого новорожденного обнаружил дворник в Волковыске

Плод ребенка в пакете обнаружил возле одного из домов 5 июля местный дворник. О произошедшем он сразу сообщил в милицию.

"Следователи установили личность родильницы, выбросившей плод – ей оказалась проживающая в квартире пятого этажа местная жительница, которой потребовалась госпитализация", – сказал Шершеневич.

Эксперты ГКСЭ выяснили, что плод, находившийся в пакете, – это выкидыш, по предварительным выводам, на этом сроке развития он является нежизнеспособным. По факту назначены необходимые экспертизы и ребенка, и матери.

"Родильница проживает в квартире с сожителем, факт беременности не скрывала, вместе с отцом желала рождения ребенка. В момент преждевременных родов находилась одна, не сумев попросить помощи", – сообщил Шершеневич.

Он также уточнил, что женщина выбросила плод из окна, так как находилась в шоковом состоянии, а спиртное она пила для облегчения болей. 

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина выбросила плод из окна, так как находилась в шоковом состоянии, а спиртное она пила для облегчения болей.

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