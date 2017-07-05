Пьяный водитель BMW в Гродно катался на машине с ребенком на руках

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Инспекторы ГАИ в Гродно составили пять административных протоколов в отношении водителя, который двигался с маленьким ребенком на руках и находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: ГАИ Бреста Пьяный мужчина на мотоблоке сбил ребенка в Лунинецком районе

Инцидент произошел 1 июля на улице Дмитриевка областного центра. Инспекторы ДПС обратили внимание на подозрительный автомобиль, которым управлял мужчина, державший несовершеннолетнего ребенка на руках. Они потребовали его прекратить движение, но правонарушитель, наоборот, увеличил скорость. Сотрудники ГАИ были вынуждены начать преследование.

"После непродолжительной погони BMW нарушителя въехала в тупик, а водитель попытался скрыться. Сбежать мужчине не удалось – инспекторы задержали его и сопроводили в служебный автомобиль", – рассказали в ГАИ.

Как выяснилось, на момент происшествия водитель был нетрезв, в чем признался сам. Сообщил, что выпил примерно три бокала домашнего вина. От освидетельствования в установленном порядке он отказался.

В ГАИ отметили, что это не первый случай, когда данный водитель управлял автомобилем нетрезвым. Ровно год назад попался на таком же правонарушении. Теперь ему грозит уголовная ответственность, в том числе конфискация транспортного средства.

В отношении водителя составлено пять административных протоколов: за неиспользование ремня безопасности и детского автокресла, отказ от освидетельствования, управление автомобилем без прав повторно в течение года, а также за неостановку по требованию сотрудника.

Вместе с нарушителем в автомобиле находилась его жена, малолетний сын и брат.