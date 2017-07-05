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СМИ: в Атланте похоронили погибшего в Беларуси американского солдата

06.07.2017 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл – Sputnik. Майор Национальной гвардии США Кайл Тэфел при загадочных обстоятельствах погиб месяц назад в Беларуси, в среду его тело было доставлено в США, сообщил американский телеканал Fox 5 Atlanta.

Родственники рассказали журналистам, что военнослужащий погиб при загадочных обстоятельствах месяц назад во время поездки в Беларусь. По словам его отца – Кевина Тэфела, Кайл прилетел в Беларусь вместе со своими двумя тетями, участницами соревнований по тяжелой атлетике. 

"Он поехал, чтобы поддержать их и в какой-то мере, я думаю, защитить. Поскольку он знал, что это опасный район", – заявил Тэфел-старший журналистам.

В конце поездки, по данным отца, Кайл поругался со службой безопасности казино, располагавшегося в отеле, в котором остановились американцы. 

Родственницы военнослужащего, услышав шум, забаррикадировались в номере. Через три часа к ним пришли правоохранители и сообщили, что тело Кайла было найдено на тротуаре недалеко от гостиницы.

"Тело Кайла было выброшено с крыши или балкона", – утверждает отец американского военного.

В настоящее время Sputnik не удалось получить каких-либо комментариев в правоохранительных органах Беларуси по поводу произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Родственники Кайла Тэфела рассказали журналистам, что 36-летний мужчина упал с балкона гостиницы после ссоры в казино.

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