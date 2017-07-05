Украинцы начали нарушать границу, пробираясь в Беларусь за ягодами

МИНСК, 6 июл – Sputnik. Белорусские пограничники начали фиксировать случаи нарушения государственной границы гражданами Украины, которые заходят в Беларусь, чтобы собирать ягоды в лесах, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете.

Традиционно каждый год украинские граждане, живущие в приграничных селах, могут посещать Беларусь для сбора грибов и ягод, но сделать они это могут только через временные пункты пропуска на границе.

"Сразу несколько попыток нарушения границы с целью сбора дикоросов пресекли пинские пограничники 4 июля", – сказали в ГПК.

Так, в полукилометре от границы был задержан житель Ровенской области, не имевший при себе документов, на соседнем участке в 100 метрах от рубежа – его земляк. Еще одного украинца обнаружили на участке ответственности Мозырского погранотряда.

В отношении граждан были приняты соответствующие меры: первым двум мужчинам вынесли предупреждение с депортацией сроком на пять лет, третьему – на три года.