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Под Полоцком задержана фура, перевозившая 19 тонн яблок под видом соли
06.07.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июл — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни пресекли незаконное перемещение более 19 тонн свежих яблок в Полоцком районе, сообщили в четверг в Государственном таможенном комитете Беларуси.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Яблоки перевозились в грузовом автомобиле Renault Magnum. Во время проверки таможенникам были предъявлены сопроводительные документы на пищевую соль.
"Документов на свежие яблоки у водителя автопоезда не оказалось", — отметили в ГТК.
По предварительной оценке, стоимость товара составила более 34 тысяч белорусских рублей.
По факту нарушения законодательства Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Также специалисты проведут проверку на предмет наличия признаков преступления, которое предусмотрено ст. 380 УК Беларуси (подделка документов).
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Водитель фуры вез яблоки стоимостью более 34 тысяч белорусских рублей, во время проверки он предъявил сопроводительные документы на пищевую соль.
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