Под Полоцком задержана фура, перевозившая 19 тонн яблок под видом соли

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни пресекли незаконное перемещение более 19 тонн свежих яблок в Полоцком районе, сообщили в четверг в Государственном таможенном комитете Беларуси.



© Sputnik Алексей Мальгавко Украинцы начали нарушать границу, пробираясь в Беларусь за ягодами

Яблоки перевозились в грузовом автомобиле Renault Magnum. Во время проверки таможенникам были предъявлены сопроводительные документы на пищевую соль.

"Документов на свежие яблоки у водителя автопоезда не оказалось", — отметили в ГТК.

По предварительной оценке, стоимость товара составила более 34 тысяч белорусских рублей.

По факту нарушения законодательства Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Также специалисты проведут проверку на предмет наличия признаков преступления, которое предусмотрено ст. 380 УК Беларуси (подделка документов).