ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Полоцком задержана фура, перевозившая 19 тонн яблок под видом соли

06.07.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Витебской таможни пресекли незаконное перемещение более 19 тонн свежих яблок в Полоцком районе, сообщили в четверг в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Под Полоцком задержана фура, перевозившая 19 тонн яблок под видом соли
© Sputnik Алексей Мальгавко
Украинцы начали нарушать границу, пробираясь в Беларусь за ягодами

Яблоки перевозились в грузовом автомобиле Renault Magnum. Во время проверки таможенникам были предъявлены сопроводительные документы на пищевую соль.

"Документов на свежие яблоки у водителя автопоезда не оказалось", — отметили в ГТК.

По предварительной оценке, стоимость товара составила более 34 тысяч белорусских рублей.

По факту нарушения законодательства Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Также специалисты проведут проверку на предмет наличия признаков преступления, которое предусмотрено ст. 380 УК Беларуси (подделка документов).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель фуры вез яблоки стоимостью более 34 тысяч белорусских рублей, во время проверки он предъявил сопроводительные документы на пищевую соль.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Украинцы начали нарушать границу, пробираясь в Беларусь за ягодами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика