ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Контрабандисты пытались доставить сигареты в Латвию на мотодельтапланах

06.07.2017 18:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Сотрудники оперативного подразделения пограничной службы сорвали попытку переброски крупной партии сигарет на территорию Латвии при помощи сверхлегкой авиации, сообщили в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Злоумышленники планировали при помощи двух малоразмерных летательных аппаратов доставить контрабандную партию из Беларуси в населенный пункт Робежниеки в Краславском крае Латвии. В случае успеха воздушной операции они рассчитывали наладить незаконную деятельность на систематической основе. Участники преступной группы организовали место временного размещения около бывшей взлетно-посадочной полосы сельскохозяйственного назначения.

"С поличным задержаны трое неработающих граждан Беларуси 1969 и 1971 годов рождения — жителей Смолевич, Орши и Полоцка", — рассказали в ГПК.

Кроме того, задержаны два мотодельтаплана типа "Фрегат", два микроавтобуса и один легковой автомобиль, прицеп-кемпинг, три портативные радиостанции, снаряжение и специальная летная экипировка и 160 тысяч сигарет марки "Премьер".

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и доследственные процессуальные мероприятия с целью установления всех участников группы и фактов их противоправной деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Короба с табачными изделиями злоумышленники крепили к фюзеляжам воздушного судна.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Под Полоцком задержана фура, перевозившая 19 тонн яблок под видом соли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика