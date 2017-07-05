Контрабандисты пытались доставить сигареты в Латвию на мотодельтапланах

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Сотрудники оперативного подразделения пограничной службы сорвали попытку переброски крупной партии сигарет на территорию Латвии при помощи сверхлегкой авиации, сообщили в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Злоумышленники планировали при помощи двух малоразмерных летательных аппаратов доставить контрабандную партию из Беларуси в населенный пункт Робежниеки в Краславском крае Латвии. В случае успеха воздушной операции они рассчитывали наладить незаконную деятельность на систематической основе. Участники преступной группы организовали место временного размещения около бывшей взлетно-посадочной полосы сельскохозяйственного назначения.

"С поличным задержаны трое неработающих граждан Беларуси 1969 и 1971 годов рождения — жителей Смолевич, Орши и Полоцка", — рассказали в ГПК.

Кроме того, задержаны два мотодельтаплана типа "Фрегат", два микроавтобуса и один легковой автомобиль, прицеп-кемпинг, три портативные радиостанции, снаряжение и специальная летная экипировка и 160 тысяч сигарет марки "Премьер".

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и доследственные процессуальные мероприятия с целью установления всех участников группы и фактов их противоправной деятельности.