Ангар с лакокрасочной продукцией горит в Санкт-Петербурге

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Площадь пожара достигла 4,8 тысячи квадратных метров, в готовность к тушению приведена авиация, сообщило в четверг главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Огонь вспыхнул сегодня вечером в складском ангаре с лакокрасочной продукцией, который расположен в Колпинском районе на юге Санкт-Петербурга. Из-за угрозы распространения ранг пожара повышен до №3.

"На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория", — отметили в МЧС РФ.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Возгорание тушат 178 спасателей, задействованы 42 единицы техники.