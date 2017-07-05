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Ангар с лакокрасочной продукцией горит в Санкт-Петербурге

06.07.2017 19:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июл — Sputnik. Площадь пожара достигла 4,8 тысячи квадратных метров, в готовность к тушению приведена авиация, сообщило в четверг главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Огонь вспыхнул сегодня вечером в складском ангаре с лакокрасочной продукцией, который расположен в Колпинском районе на юге Санкт-Петербурга. Из-за угрозы распространения ранг пожара повышен до №3.

"На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория", — отметили в МЧС РФ.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Возгорание тушат 178 спасателей, задействованы 42 единицы техники.

 
Теги: Минск
 
 
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Два вертолета вылетели к месту пожара в ангаре с лакокрасочной продукцией на юге Петербурга.

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