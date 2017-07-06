Два гаража с машинами сгорели за сутки в Могилевской области

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Два гаража с автомобилями сгорели за минувшие сутки в Могилевской области, сообщили Sputnik в Могилевском областном УМЧС.



© Фото: ГКСЭ Сельчанин в Березинском районе все сжег на участке и покончил с собой

Возгорания были зафиксированы 6 июля в Глуске и Бобруйске.

В первом случае, по информации МЧС, загорелся гараж на улице Строителей – огнем был поврежден легковой автомобиль Fiat, хозяин машины находился на улице и не пострадал. В качестве причины возникновения огня спасатели рассматривают нарушение ТБ при проведении огневых работ.

В Бобруйске горел гараж на улице Веры Хоружей, в котором находился легковой автомобиль. В результате машина и строение получили повреждения. Возгорание в гараже произошло из-за нарушения нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.