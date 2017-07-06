ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два гаража с машинами сгорели за сутки в Могилевской области

07.07.2017 08:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Два гаража с автомобилями сгорели за минувшие сутки в Могилевской области, сообщили Sputnik в Могилевском областном УМЧС.

Два гаража с машинами сгорели за сутки в Могилевской области
© Фото: ГКСЭ
Сельчанин в Березинском районе все сжег на участке и покончил с собой

Возгорания были зафиксированы 6 июля в Глуске и Бобруйске.

В первом случае, по информации МЧС, загорелся гараж на улице Строителей – огнем был поврежден легковой автомобиль Fiat, хозяин машины находился на улице и не пострадал. В качестве причины возникновения огня спасатели рассматривают нарушение ТБ при проведении огневых работ.

В Бобруйске горел гараж на улице Веры Хоружей, в котором находился легковой автомобиль. В результате машина и строение получили повреждения. Возгорание в гараже произошло из-за нарушения нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожарные констатировали, что возгорания произошли из-за нарушения ТБ и правил эксплуатации электросетей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мощное землетрясение на Филиппинах – есть жертвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика