Скотланд-Ярд 7 лет ищет человек, палец которого нашли на вокзале

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Скотланд-Ярд обратился к гражданам Великобритании с просьбой помочь найти владельца отрезанного пальца, найденного в Лондоне 7 лет назад, пишет газета Independent .



© REUTERS Peter Nicholls Женщина впервые возглавила Скотланд-Ярд

Палец обнаружили в декабре 2010 года во дворе, находящемся рядом с вокзалом "Юстон" в Лондоне.

Ранее были версии, что палец принадлежал одной из жертв июльского теракта 2005 года – тогда террорист-смертник взорвал двухъярусный автобус. Но после сравнения ДНК, эксперты установили, что он никак с терактом не связан. Кроме того, удалось выяснить, что палец также никак не связан с гражданами, которые находятся в розыске как без вести пропавшие.

"Это тайна. Исчерпаны все линии расследования. Мы не смогли установить, кому принадлежит палец, и при каких обстоятельствах его лишился владелец", — сказал представитель Скотланд-Ярда Том Бун.

Полиция Лондона призвала граждан поделиться информацией, связанной с обнаруженной частью тела, чтобы пролить свет на обстоятельства произошедшего.