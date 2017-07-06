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Скотланд-Ярд 7 лет ищет человек, палец которого нашли на вокзале
07.07.2017 09:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл – Sputnik. Скотланд-Ярд обратился к гражданам Великобритании с просьбой помочь найти владельца отрезанного пальца, найденного в Лондоне 7 лет назад, пишет газета
© REUTERS Peter Nicholls
Палец обнаружили в декабре 2010 года во дворе, находящемся рядом с вокзалом "Юстон" в Лондоне.
Ранее были версии, что палец принадлежал одной из жертв июльского теракта 2005 года – тогда террорист-смертник взорвал двухъярусный автобус. Но после сравнения ДНК, эксперты установили, что он никак с терактом не связан. Кроме того, удалось выяснить, что палец также никак не связан с гражданами, которые находятся в розыске как без вести пропавшие.
"Это тайна. Исчерпаны все линии расследования. Мы не смогли установить, кому принадлежит палец, и при каких обстоятельствах его лишился владелец", — сказал представитель Скотланд-Ярда Том Бун.
Полиция Лондона призвала граждан поделиться информацией, связанной с обнаруженной частью тела, чтобы пролить свет на обстоятельства произошедшего.
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Следователи признались, что у нах больше нет никаких версий, откуда во дворе взялся этот палец.
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