ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взрыв в шахте: три шахтера погибли в Норильске

07.07.2017 09:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июл — Sputnik.  При взрыве метана в шахте рудника "Заполярный" в Норильске, по предварительным данным погибли три шахтера, сообщает "Норильский никель".

На месте взрыва работают бригады горноспасателей. Персонал шахты — 123 человека — эвакуирован, медики оказывают первую помощь пострадавшим.

На месте происшествия также работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщало ранее ГСУСК по Красноярскому краю.

Это четвертый случай ЧП на российских шахтах в 2017 году. Так, 23 июня в Коми на шахте "Интинская" обрушилась порода. На поверхность вывели 191 шахтера, судьба еще одного неизвестна. На участке, где произошло ЧП, на тот момент находилось 16 человек — 15 из них вышли на поверхность.

23 апреля на шахте "Центральная" города Пласт Челябинской области произошло обрушение. Более 160 горняков было эвакуировано. Погибли двое рабочих, один человек, извлеченный из завалов, был доставлен в больницу.

1 апреля ночью в нише дозатора слепого скипового ствола (вертикальной горной выработке, не имеющей выхода на поверхность и предназначенной для транспортировки полезных ископаемых) рудника "Интернациональный" в Якутии произошла самопроизвольная просадка породы. В результате проходчика, производившего работы по зачистке и задувке горной массы на глубине 815 метров, затянуло в образовавшуюся воронку и засыпало породой. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весь персонал эвакуирован из шахты на поверхность, работникам, которые получили травмы, оказывается первая медицинская помощь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Посольство США в Беларуси прокомментировало факт смерти Кайла Тэфела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика