Взрыв в шахте: три шахтера погибли в Норильске

МИНСК, 7 июл — Sputnik. При взрыве метана в шахте рудника "Заполярный" в Норильске, по предварительным данным погибли три шахтера, сообщает "Норильский никель".

На месте взрыва работают бригады горноспасателей. Персонал шахты — 123 человека — эвакуирован, медики оказывают первую помощь пострадавшим.

На месте происшествия также работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщало ранее ГСУСК по Красноярскому краю.

Это четвертый случай ЧП на российских шахтах в 2017 году. Так, 23 июня в Коми на шахте "Интинская" обрушилась порода. На поверхность вывели 191 шахтера, судьба еще одного неизвестна. На участке, где произошло ЧП, на тот момент находилось 16 человек — 15 из них вышли на поверхность.

23 апреля на шахте "Центральная" города Пласт Челябинской области произошло обрушение. Более 160 горняков было эвакуировано. Погибли двое рабочих, один человек, извлеченный из завалов, был доставлен в больницу.

1 апреля ночью в нише дозатора слепого скипового ствола (вертикальной горной выработке, не имеющей выхода на поверхность и предназначенной для транспортировки полезных ископаемых) рудника "Интернациональный" в Якутии произошла самопроизвольная просадка породы. В результате проходчика, производившего работы по зачистке и задувке горной массы на глубине 815 метров, затянуло в образовавшуюся воронку и засыпало породой. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.