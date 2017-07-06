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Посольство США в Беларуси прокомментировало факт смерти Кайла Тэфела

07.07.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл – Sputnik. Посольство США в Беларуси подтвердило факт смерти  в Минске американского гражданина – майора Национальной гвардии, инцидент произошел 12 июня текущего года, сообщили Sputnik в пресс-службе американского представительства.

Посольство США в Беларуси прокомментировало факт смерти Кайла Тэфела
© AP/ Caleb Jones
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"Мы выражаем искренние и глубочайшие соболезнования семье и друзьям. Посольство США в Минске готово предоставить всю необходимую консульскую помощь. Из уважения к семье в это трудное время посольство воздерживается от дальнейших комментариев", – говорится в сообщении пресс-службы.

Информация о гибели в Беларуси американского военного Кайла Тэфела появилась накануне в СМИ. Телеканал FOX 5 Atlanta со ссылкой на отца погибшего рассказал, что тело 36-летнего майора нашли на тротуаре у гостиницы "Юбилейная". Он сопровождал тетю, которая приехала в Беларусь для участия в международных соревнованиях по пауэрлифтингу. По словам родственников, трагедии предшествовала ссора со службой безопасности казино, которое расположено в отеле. Родственники в общении с журналистами предположили, что это могло быть убийство.

По сообщениям белорусских СМИ, Тэфел и две его тети, одна из которых была тренером американской команды по пауэрлифтингу, остановились в гостинице "Юбилейная" в Минске 14 июня, в первый день Международного чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу. 

По словам персонала "Юбилейной", американец пришел в казино, был нетрезв. Причем настолько, что охранникам пришлось вывести его и проводить к номеру. Представители гостиницы утверждают, что спустя некоторое время американец открыл окно, вышел в носках на узкий парапет и сорвался вниз. Номер Тэфела находился на 10 этаже "Юбилейной".

 
Теги: Минск
 
 
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Американский военнослужащий, который сопровождал родственницу-участницу Международных соревнований по пауэрлифтингу, трагически погиб в июне в Минске.

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