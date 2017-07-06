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Житель Кореличей руками разбил стекло в машине и затолкал ее в канаву
07.07.2017 11:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Кореличей, который повредил чужой легковой автомобиль и затолкал его в канаву, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
По информации правоохранителей, 19-летний хулиган на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Изюминка в этой классической схеме в том, что нетрезвый молодой человек без посторонней помощи столкнул в канаву автомобиль", – сказали в УВД.
В милиции также сообщили, что машина в канаве ударилась в дерево, но молодого человека это не удовлетворило, и он кулаками разбил заднее ветровое стекло.
По словам собеседников Sputnik, о произошедшем стало известно, когда владелец автомобиля обратился к правоохранителям с заявлением об угоне.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство), ему в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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Буйному молодому человеку в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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