Житель Кореличей руками разбил стекло в машине и затолкал ее в канаву

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Кореличей, который повредил чужой легковой автомобиль и затолкал его в канаву, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

По информации правоохранителей, 19-летний хулиган на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Изюминка в этой классической схеме в том, что нетрезвый молодой человек без посторонней помощи столкнул в канаву автомобиль", – сказали в УВД.

В милиции также сообщили, что машина в канаве ударилась в дерево, но молодого человека это не удовлетворило, и он кулаками разбил заднее ветровое стекло.

По словам собеседников Sputnik, о произошедшем стало известно, когда владелец автомобиля обратился к правоохранителям с заявлением об угоне.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство), ему в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до трех лет.