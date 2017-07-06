Две молодые минчанки обокрали иностранных гостей Минска

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Сотрудники столичной милиции задержали двух молодых минчанок, которые подозреваются в совершении кражи у иностранных граждан, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

С заявлением о краже более 1,5 тысячи евро и мобильного телефона в Первомайское РУВД обратились молодые люди, приехавшие в Минск из-за рубежа.

"Они познакомились с девушками на сайте знакомств и решили пригласить к себе в гости. В ходе встречи девушки собирались остаться допоздна, но, подождав пока молодые люди уснут, ушли, взяв с собой более 1500 евро и мобильный телефон", – сказали в ГУВД.

Оперативники выяснили, что кражу совершили безработные жительницы Минска – одной из них 18 лет, другой – 19. По информации милиции, деньги девушки, одна из которых уже была судима за кражу, поделили поровну.

В отношении минчанок было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража): негостиприимным девушкам в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до четырех лет.