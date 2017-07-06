ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Две молодые минчанки обокрали иностранных гостей Минска

07.07.2017 14:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Сотрудники столичной милиции задержали двух молодых минчанок, которые подозреваются в совершении кражи у иностранных граждан, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Две молодые минчанки обокрали иностранных гостей Минска
© Фото: Государственный комитет судебных экспертиз РБ
Россиянин задержан за хищение сейфа с деньгами из офиса в Минске

С заявлением о краже более 1,5 тысячи евро и мобильного телефона в Первомайское РУВД обратились молодые люди, приехавшие в Минск из-за рубежа.

"Они познакомились с девушками на сайте знакомств и решили пригласить к себе в гости. В ходе встречи девушки собирались остаться допоздна, но, подождав пока молодые люди уснут, ушли, взяв с собой более 1500 евро и мобильный телефон", – сказали в ГУВД.

Оперативники выяснили, что кражу совершили безработные жительницы Минска – одной из них 18 лет, другой – 19. По информации милиции, деньги девушки, одна из которых уже была судима за кражу, поделили поровну.

В отношении минчанок было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража): негостиприимным девушкам в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушки стащили у уснувших молодых людей 1,5 тысячи евро и мобильный телефон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Поезд сбил сидящего на рельсах мужчину в Бобруйске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика