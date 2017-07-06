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Двое нетрезвых учащихся угнали машину соседа в Пуховичском районе

07.07.2017 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл – Sputnik. Двое несовершеннолетних жителей Пуховичского района подозреваются в угоне автомобиля соседа, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Двое нетрезвых учащихся угнали машину соседа в Пуховичском районе
CC BY-SA 2.0 / Chris / GTI broken window
Житель Кореличей руками разбил стекло в машине и затолкал ее в канаву

С заявлением о пропаже машины Citroen Saxo в милицию владелец автомобиля обратился 4 июля: мужчина правоохранителям рассказал, что его автомобиль был припаркован возле дома. 

"Подозреваемые, двое 16-летних учащихся, были установлены, опрошены и признались в содеянном", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что подростки проехали на угнанной машине около 70 километров и бросили ее в Дзержинском районе, поскольку автомобиль сломался.

По информации представителя УСК, на момент совершения угона оба учащихся были пьяны, вернулись они домой на следующий день на попутках.

В настоящее время ведется расследование дела об угоне, следователи собирают материалы, которые характеризуют личности подростков. 

 
Теги: Минск
 
 
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Подростки сумели отъехать от дома 70 километров и бросили машину, когда она сломалась.

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