Двое нетрезвых учащихся угнали машину соседа в Пуховичском районе

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Двое несовершеннолетних жителей Пуховичского района подозреваются в угоне автомобиля соседа, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

С заявлением о пропаже машины Citroen Saxo в милицию владелец автомобиля обратился 4 июля: мужчина правоохранителям рассказал, что его автомобиль был припаркован возле дома.

"Подозреваемые, двое 16-летних учащихся, были установлены, опрошены и признались в содеянном", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что подростки проехали на угнанной машине около 70 километров и бросили ее в Дзержинском районе, поскольку автомобиль сломался.

По информации представителя УСК, на момент совершения угона оба учащихся были пьяны, вернулись они домой на следующий день на попутках.

В настоящее время ведется расследование дела об угоне, следователи собирают материалы, которые характеризуют личности подростков.