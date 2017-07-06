|
Двое нетрезвых учащихся угнали машину соседа в Пуховичском районе
07.07.2017 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл – Sputnik. Двое несовершеннолетних жителей Пуховичского района подозреваются в угоне автомобиля соседа, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
С заявлением о пропаже машины Citroen Saxo в милицию владелец автомобиля обратился 4 июля: мужчина правоохранителям рассказал, что его автомобиль был припаркован возле дома.
"Подозреваемые, двое 16-летних учащихся, были установлены, опрошены и признались в содеянном", – сказала Белоног.
Она также уточнила, что подростки проехали на угнанной машине около 70 километров и бросили ее в Дзержинском районе, поскольку автомобиль сломался.
По информации представителя УСК, на момент совершения угона оба учащихся были пьяны, вернулись они домой на следующий день на попутках.
В настоящее время ведется расследование дела об угоне, следователи собирают материалы, которые характеризуют личности подростков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подростки сумели отъехать от дома 70 километров и бросили машину, когда она сломалась.
|
Архив (ЧП)
Комментарии