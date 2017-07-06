Агрессивная енотовидная собака покусала мужчину в Брагинском районе

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Мужчина пострадал в результате нападения енотовидной собаки в Брагинском районе, сообщил гомельский ресурс " Сильные новости ".



© Pixabay Бешеная лиса забежала в Гродно

Инцидент произошел на одной из лесных дорог около 05:00 в среду 5 июля.

Как сообщил ресурс, мужчина начал подзывать к себе животное, но оно неожиданно на него бросилось и укусило за руку, после чего мужчине пришлось спасаться бегством.

Пострадавший после нападения обратился в одну из местных поликлиник, где ему сделали прививку от столбняка. Предположительно, ему также придется делать уколы от бешенства, поскольку не исключено, что агрессивная енотовидная собака являлась переносчиком этого заболевания.