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Агрессивная енотовидная собака покусала мужчину в Брагинском районе

07.07.2017 15:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл – Sputnik. Мужчина пострадал в результате нападения енотовидной собаки в Брагинском районе, сообщил гомельский ресурс "Сильные новости".

Агрессивная енотовидная собака покусала мужчину в Брагинском районе
© Pixabay
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Инцидент произошел на одной из лесных дорог около 05:00 в среду 5 июля.

Как сообщил ресурс, мужчина начал подзывать к себе животное, но оно неожиданно на него бросилось и укусило за руку, после чего мужчине пришлось спасаться бегством.

Пострадавший после нападения обратился в одну из местных поликлиник, где ему сделали прививку от столбняка. Предположительно, ему также придется делать уколы от бешенства, поскольку не исключено, что агрессивная енотовидная собака являлась переносчиком этого заболевания.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Пострадавшему придется делать прививку от бешенства, поскольку не исключено, что агрессивная енотовидная собака являлась переносчиком этого заболевания.

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